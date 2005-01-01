Лайма Вайкуле сказала колкость в адрес Ольги Бузовой

Эстрадная певица Лайма Вайкуле в интервью оценила творчество Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

Вайкуле дала интервью на YouTube-канале «Говорящие головы», в котором отметила, что если артист не имеет вокальных данных, то ему не стоит считать себя певцом и выступать на большой сцене, передает Ura.ru.

«Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук», – пояснила Вайкуле, отвечая на вопрос о ее отношении к таким певицам, как Ольга Бузова.

Также она добавила, что у артиста должна быть харизма, которую слушатель замечает сразу.

«Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: «О, да. Это интересно». Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук».

«Мне отборочно показывают артиста, у него миллионы просмотров, а он – так себе», – рассказала певица о своих впечатлениях от молодых современных исполнителях.

Также она прокомментировала новый клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

«Мы не можем даже обсуждать, что он имел в виду. Откуда я знаю, кто что имел в виду», – пояснила свою позицию она.