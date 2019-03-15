США собрались запретить Visa и Mastercard в Венесуэле

Вашингтон рассматривает возможность введения в отношении Венесуэлы санкций, предусматривающих запрет платежным системам Visa и Mastercard проводить операции в республике.

Об этом Reuters сообщил высокопоставленный сотрудник американской администрации.

Напомним, 11 марта минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за ситуации в Венесуэле. Два дня спустя карты Visa и Mastercard, выпущенные этой кредитной организацией, оказались заблокированы.

В четверг Reuters сообщило, что самые крупные российские банки вместе с Минфином и Центробанком разрабатывают стратегию защиты на случай введения американских санкций.