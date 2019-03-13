Карты «Еврофинанс Моснарбанка» заблокированы из-за санкций США

Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт за границей и в России, сообщили в кредитной организации.

«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и блокировку карт Visa и Mastercard компанией ЗАО ПЦ «Картстандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах банка», – отмечается в сообщении.

В банке отметили, что карты Visa в ближайшее время будут заменены на карты российской платежной системы «Мир», передает ТАСС.

Минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» 11 марта из-за ситуации в Венесуэле. Банк является совместным российско-венесуэльским учреждением, работающим по межправительственному соглашению двух стран.