США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

Минфин США ввел санкции против банка «Еврофинанс Моснарбанк» из-за ситуации в Венесуэле.

Это российско-венесуэльский совместный банк, который действует по межправительственному соглашению двух стран. О его создании для финансирования совместных проектов договорились в 2009 году. Банк находится на 96 месте в России по размеру активов, передает ТАСС.

7 марта в Белом доме заявили, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, работающих с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его правительством.

Россия предупреждала, что реакция Москвы на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле будет «самой жесткой».