США пригрозили введением санкций сотрудничающим с властями Венесуэлы банкам

Соединенные Штаты готовы в ближайшее время ввести санкции против иностранных банков, которые работают с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его правительством, заявил неназванный сотрудник Белого дома высокого ранга.

По версии представителя Белого дома, правительство Мадуро сотрудничает с иностранными финансовыми учреждениями с целью вывода своих денежных средств и их сокрытия, передает ТАСС

«Они (власти Венесуэлы) пытаются перевести свои деньги и спрятать эти деньги в разных местах. Некоторые банки – в частности, некоторые иностранные банки – замешаны в этих действиях», – цитирует представителя вашингтонской администрации Reuters.

Представитель Белого дома пообещал, что американские власти в ближайшее время назовут эти финансовые учреждения. «Мы введем санкции против некоторых [из них] в ближайшие дни и недели», – заключил представитель исполнительной власти США, отказавшись рассказать о деталях этих мер.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аррогантными и неправомерными заявления американской администрации об угрозе введения санкций в отношении сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс допустил возможность введения Госдепартаментом так называемых вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле.