Лавров назвал «аррогантными» заявления США о санкциях против сторонников Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что заявления США о введении санкций в отношении сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро аррогантны и неправомерны.

«Отслеживать все аррогантные (высокомерные, заносчивые, самонадеянные – прим. ВЗГЛЯД) и неправомерные заявления Вашингтона уже просто не хватает времени и, честно говоря, желания нет», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Глава российского МИДа подчеркнул, что американские дипломаты становятся не способными вести конструктивный диалог и используют язык, «который для дипломатии никогда не был характерным».

На прошлой неделе Лавров сказал, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы и других стран Карибского бассейна.

Ранее США объявили о создании коалиции для смены власти в Венесуэле.