США решили создать коалицию для свержения Мадуро

США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы пытаемся собрать поддержку для мирной передачи власти от (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро к (спикеру парламента Венесуэлы) Хуану Гуайдо, которого мы признаем временным президентом. Я бы хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить (Мадуро), сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», – передает слова Болтона РИА «Новости».

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Москва сделает все, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы, и обвинил Вашингтон в стягивании вооруженных сил.