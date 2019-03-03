В России пообещали сделать все для предотвращения военного вторжения в Венесуэле

Россия будет делать все возможное ради недопущения военного вторжения в Венесуэлу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», – передает слова Матвиенко ТАСС.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы, а также обвинил Вашингтон в стягивании вооруженных сил к границам этой страны и подготовке спецназа.