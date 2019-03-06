США допустили введение санкций за бизнес с венесуэльскими компаниями

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс допустил возможность введения Госдепартаментом так называемых вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле.

По словам Абрамса, введение вторичных санкций против физических лиц, компаний и иностранных правительств, которые занимаются бизнесом с фирмами, зависящими от венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его правительства, без сомнения «является возможным», передает ТАСС.

«Это всегда возможно, но мы еще до этого не дошли», – отметил спецпредставитель США по Венесуэле.

По его словам, соответствующее решение «будет зависеть от поведения» властей Венесуэлы, а также от самих организаций.

Накануне американское издание The Nation написало, что санкции США убивают жителей Венесуэлы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США и Великобританию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов. Российский дипломат объяснил СБ ООН, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».