Американские СМИ: Санкции США убивают людей в Венесуэле

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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            Американские СМИ: Санкции США убивают людей в Венесуэле

            5 марта 2019, 18:46

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Санкции США убивают жителей Венесуэлы, пишет американское издание The Nation со ссылкой на экономиста Франсиско Родригес, ведущего специалиста по экономике Венесуэлы.

            Издание подчеркивает, что в США принцип верховенства закона действует слабо, особенно в случае внешней политики. Данных о количестве погибших из-за санкций нет, однако речь, судя по всему, уже идет о тысячах или о десятках тысяч людей. И ситуация будет быстро ухудшаться в случае сохранения санкций, приводит текст статьи «ИноСМИ».

            «Но каким же образом санкции убивают людей? В основном это происходит потому, что они наносят ущерб экономике. Это означает потерю работы и дохода для самых обездоленных людей, однако еще более важным является то, что в результате сокращается доступ к таким сохраняющим жизнь услугам, как лекарства, поставки медикаментов и медицинское обслуживание», – говорится в статье.

            В частности, издание вспоминает ситуацию в Ираке, где в 1990-е в результате санкций умерли сотни тысяч детей.

            Венесуэльцы называются еще более уязвимыми для воздействия американских санкций, чем иракцы, так как экспорт нефти остается фактически единственным источником поступления в страну необходимых экономике Венесуэлы денег. Таким образом, любые меры, ограничивающие добычу нефти, затрагивают в основном простых людей, пишет The Nation.

            Так, в августе 2017 года США ввели финансовое эмбарго, которое отрезало Венесуэлу от возможности получения кредитов, что оказало огромное воздействие на сокращение добычи нефти – в прошлом году она уменьшилась на 700 тыс. баррелей в день. В результате страна потеряла более 6 млрд долларов.

            Санкции сделали почти невозможной остановку гиперинфляции, которая находилась на уровне 1,6 млн % в год. Причем свое дело сделали и санкции, введенные в марте 2015 года администрацией Барака Обамы. С тех пор финансовые институты все больше стали отворачиваться от Венесуэлы. В итоге произошло 80-процентное сокращение импорта за последние шесть лет.

            Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».


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