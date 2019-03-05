Американские СМИ: Санкции США убивают людей в Венесуэле

Санкции США убивают жителей Венесуэлы, пишет американское издание The Nation со ссылкой на экономиста Франсиско Родригес, ведущего специалиста по экономике Венесуэлы.

Издание подчеркивает, что в США принцип верховенства закона действует слабо, особенно в случае внешней политики. Данных о количестве погибших из-за санкций нет, однако речь, судя по всему, уже идет о тысячах или о десятках тысяч людей. И ситуация будет быстро ухудшаться в случае сохранения санкций, приводит текст статьи «ИноСМИ».

«Но каким же образом санкции убивают людей? В основном это происходит потому, что они наносят ущерб экономике. Это означает потерю работы и дохода для самых обездоленных людей, однако еще более важным является то, что в результате сокращается доступ к таким сохраняющим жизнь услугам, как лекарства, поставки медикаментов и медицинское обслуживание», – говорится в статье.

В частности, издание вспоминает ситуацию в Ираке, где в 1990-е в результате санкций умерли сотни тысяч детей.

Венесуэльцы называются еще более уязвимыми для воздействия американских санкций, чем иракцы, так как экспорт нефти остается фактически единственным источником поступления в страну необходимых экономике Венесуэлы денег. Таким образом, любые меры, ограничивающие добычу нефти, затрагивают в основном простых людей, пишет The Nation.

Так, в августе 2017 года США ввели финансовое эмбарго, которое отрезало Венесуэлу от возможности получения кредитов, что оказало огромное воздействие на сокращение добычи нефти – в прошлом году она уменьшилась на 700 тыс. баррелей в день. В результате страна потеряла более 6 млрд долларов.

Санкции сделали почти невозможной остановку гиперинфляции, которая находилась на уровне 1,6 млн % в год. Причем свое дело сделали и санкции, введенные в марте 2015 года администрацией Барака Обамы. С тех пор финансовые институты все больше стали отворачиваться от Венесуэлы. В итоге произошло 80-процентное сокращение импорта за последние шесть лет.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».