Стало известно о разработке системы защиты российских банков от санкций

Самые крупные российские банки вместе с Минфином и Центробанком разрабатывают стратегию защиты, которая позволит использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов в случае новых санкций США, пишут СМИ.

Эта стратегия должна позволить «выиграть время» в случае, если один из банков окажется отрезанным от валютных операций, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с процессом.

Отмечается, что на данный момент российские банки готовятся использовать валютные корсчета, которые у них уже есть, или открывать новые.

«Они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет (например) в Citi», – сказал источник агентства в иностранном банке.

Другой возможный вариант – предоставление валюты Центробанком банку, находящемуся не под санкциями, который сможет распределять ликвидность дальше по системе, отмечает Reuters.

Еще один источник, бывший чиновник ЦБ, уверен, что эта стратегия позволит лишь сэкономить время.

«Это (корреспондентские валютные счета) будет временной интервал, три-четыре месяца... Не будет коллапса моментального, сравнимого с отключением электроэнергии. За это время можно найти альтернативные варианты, это позволит успокоить клиентов», – пояснил он агентству.

Напомним, в марте минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за ситуации в Венесуэле. Банк является совместным российско-венесуэльским учреждением, работающим по межправительственному соглашению двух стран.