Украина осудила французскую делегацию за посещение Крыма

Министерство иностранных дел Украины «решительно осудило» поездку французских политиков в Крым, назвав ее «проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Украинский МИД уверен, что политики из Франции нанесли визит «вопреки официальной позиции собственной страны», сообщается на сайте ведомства.

«Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове», – говорится в заявлении украинского ведомства.

В МИД Украины добавили, что иностранные граждане обязаны «придерживаться порядка въезда на временно оккупированную территорию» Крыма, а «нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины».

Французская делегация прибыла на полуостров с визитом, который приурочен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Политики должны пробыть в Республике до 16 марта и принять участие в торжествах по случаю воссоединения.

Глава ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани заявил, что он в Крыму уже в шестой раз и единственная опасность, которую таит в себе полуостров, – это возможность получения солнечного удара. Политик рассказал, чем Крым лучше Парижа, а также отметил, что всем участникам делегации теперь запрещен въезд на Украину в связи с угрозой заключения до четырех лет. Во время визита на полуостров Мариани призвал Евросоюз к санкциям против Украины.