Украина осудила французскую делегацию за посещение Крыма

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НОВОСТЬ ЧАСА:Британский парламент согласился перенести дату Брексита
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Почему россияне стали больше тратить
Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества
Как онколог из Казани «пошел в народ»
Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
«Очередная» российская катастрофа отменяется
Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению
Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
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