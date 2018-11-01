Французский политик призвал ЕС к санкциям против Украины

Президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани призвал Евросоюз ввести санкции против Украины за несоблюдение минских договоренностей.

«Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей», – сказал Мариани во время визита в Крым.

Политик сообщил, что полгода назад посетил Донбасс, передает РИА «Новости».

«Мы прошлись по минским договоренностям, чтобы посмотреть, какие меры были приняты украинской стороной, и констатировали, что ничего из того, что предусмотрено минскими договоренностями, Украиной сделано не было», – заявил президент ассоциации.

При этом он подчеркнул, что ЕС вводит санкции против России и оправдывается тем, что Москва якобы не соблюдает условий соглашений.

«Во-первых, там прописано, что нужно ввести автономию для восточной части территории Украины. Рада до сих пор не проголосовала, даже не вынесла на голосование никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, минские соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона о выборах. Ни по одному из этих пунктов Рада также голосование не провела», – пояснил свою позицию Мариани.

Он уверен, что в связи с невыполнением соглашений украинской стороной «санкции нужно вводить в отношении Украины, так как это ее прямая ответственность».

Ранее Мариани рассказал, чем Крым лучше Парижа. Также он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе.