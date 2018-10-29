Французский экс-депутат оценил слова Макрона о российской угрозе

В Вердене не место и не время было говорить о России как о враге, учитывая ее роль в Первой и Второй мировых войнах, заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат парламента Франции Тьерри Мариани. Он добавил, что Макрону вообще свойственно много говорить и ничего не делать.

Экс-депутат национального собрания Франции Тьерри Мариани считает слова Эммануэля Макрона о европейской армии, необходимой для противостояния России, пустой болтовней.

«За полтора года президентства Макрона во Франции ситуация для него полностью изменилась. Сейчас у него совсем другой рейтинг. У него сейчас самый низкий рейтинг за все время. По последним опросам, около 29–30%. И рейтинг его партии очень низок, около 22–23%. При этом не стоит забывать, что через полгода предстоят европейские выборы», – объяснил Мариани.

Для Макрона это важные выборы, провал его партии будет катастрофичен для него, а основным противником он считает «Национальное объединение» Марин Ле Пен, отметил экс-депутат. «Поэтому фактически сейчас он рассказывает истории о риске войны, о риске фашизма, риске чего угодно. Он пытается создать картину, что война близко, это как «зима близко». Мол, как в 30-е годы нацизм приходил в Германию, так сейчас приходит «Национальное собрание», а он защитник страны, защитник мира. Это речь для французов в первую очередь», – добавил собеседник.

Что же касается слов об агрессии России – надо помнить, что Макрон – убежденный атлантист, отметил Мариани. «Это просто способ снова идти в направлении, выбранном Америкой. При президенте Трампе США не играют такой роли, как раньше. Однако Макрон готов оставаться на той же позиции, идти атлантистским курсом даже без Америки», – подчеркнул экс-депутат.

Кроме того, Макрон может только хорошо говорить, это уже поняли и французы, и даже европейцы. «Если раньше в Европе говорили, что нам так повезло, молодой президент. То теперь там говорят, мы понимаем, что Макрон говорит, говорит, говорит, но не делает ничего», – сказал Мариани.

«Причем он говорит как трейдер. Если ты араб, то он говорит то, что арабы хотели бы услышать, если русский – то, что хотели бы услышать русские, если испанец – то, что хотели бы услышать испанцы. Поэтому никого уже не волнует, что он говорит в своей речи», – продолжил француз.

По словам Мариани, идея европейской армии – это полный нонсенс. «Во-первых, чтобы иметь общую армию, сначала нужно иметь общую внешнюю политику. А в Европе невозможно иметь общую внешнюю политику. Потому что есть некоторые страны, которые полностью следуют линии США, а есть страны, как Франция, которые ведут собственную политику. Взгляните на Ближний Восток и поймете, что невозможно в данный момент иметь общую политику», – объяснил он.

«Во-вторых, говорится, что нам нужна общая армия, чтобы защищаться от Ирана, России и даже Китая и Америки. Кто может поверить, что Китай или Америка – это угроза? Некоторые еще могут поверить, что Россия – это угроза. Но мало людей может представить, что китайская армия придет из Пекина в Париж. Это глупо», – добавил собеседник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в городе Вердене, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, заявил о необходимости создания «настоящей европейской армии», призванной противостоять России, Китаю и США.

В ответ на это французский историк Эдуар Юссон раскритиковал Макрона, напомнив, что все мероприятия, связанные со 100-летием окончания Первой мировой войны, должны быть посвящены теме мира и там не место и не время объявлять Россию «врагом». Он предложил отложить в сторону политику и вспомнить о стране и народе, которые дважды спасли весь мир в минувшем столетии, а потому заслуживают уважения за «героическую борьбу и огромные потери».

Мариани также отметил, что это было асболютно не время и не место говорить о России как о враге, особенно учитывая ее роль в Первой и Второй мировых войнах. «Все знают роль и жертву Красной армии во Второй мировой войне. Все помнят, что в первой части Первой мировой войны российские войска играли очень важную роль, потому что было два фронта – один на западе, другой на востоке. И успехи на западе связаны с тем, что значительная часть немецких войск была занята Россией», – заключил собеседник.