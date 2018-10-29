В Европе призвали почтить Россию как страну, дважды спасшую мир в XX веке

Россия заслуживает уважения за «героическую борьбу и огромные потери» осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть, написал в статье для Atlantico французский историк Эдуар Юссон. Он раскритиковал Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования 100-летия окончания Первой мировой «объявил Россию врагом».

Юссон заметил, что, находясь в городе Верден, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, Макрон заявил о необходимости создания «настоящей европейской армии», призванной противостоять России, Китаю и США. Историк напомнил, что французские власти обещали посвятить теме мира все мероприятия, связанные со 100-летием окончания Первой мировой войны.

Французский историк изумился тому, как Макрон выбрал время и место для того, чтобы объявить Россию «врагом». Какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны, говорится в статье, содержание которой приводит РИА «Новости».

Российская армия, продолжил Юссон, заслуживает уважения за «героическую борьбу и огромные потери» осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть. «Не пришло ли время отдать дань 1,8 млн убитых российских военных?» – задается вопросом историк. Он предложил отложить в сторону политику и вспомнить о стране и народе, которая дважды спасла весь мир в минувшем столетии.

Историк отметил, что «при защите свободы Европы» Россия потеряла 5 млн убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой войны и более 27 млн убитых во время Второй мировой.

Юссон подчеркнул, что ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, а Германия и Франция не раз обменивались ими во время мероприятий, посвященных войне.

Кроме того, французский историк в целом раскритиковал предложение Макрона о создании независимой системы безопасности в Европе. «Без согласия с Россией, как можно всерьез рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией?» – задался вопросом он. «Как можно в 2018 году всерьез намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?» – спросил автор.

Если Европа хочет мирного будущего, ей следует сопротивляться идее «европейской обороны», направленной как против США, так и против России, заключил историк.

Напомним, полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за Макрона, решившего, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.