Французский политик сказал, чем Крым лучше Парижа

Глава ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани после визита в Крым заявил в эфире российских СМИ, что видел в Париже гораздо больше людей в военной форме, чем на полуострове.

«Это третий визит в составе делегации, но я лично в Крыму уже шестой раз», – сказал Мариани в эфире передачи «60 минут», передают «Вести».

«Здесь мы видим людей, которые рады возвращению в Россию. Мы также разговариваем с представителями крымских татар, которые уверяют, что их права соблюдаются и уважаются. Отчеты американцев о якобы нарушении прав крымчан – это просто злая воля, это несерьезно. Они пишут свои доклады, ни разу не побывав на полуострове. На самом деле нам неважно, что говорят американцы или украинцы. Нам важна реакция французов. А французы говорят: референдум был? Был. Жители Крыма проголосовали. Надо уважать их волю», – подчеркнул глава ассоциации.

Он также отметил, что некоторые парламентарии после посещения Крыма лишились своих мандатов.

«Теперь нам нельзя посещать Украину, мы получили ноту СБУ, в которой говорится, что нам грозит тюремное заключение до четырех лет», – пояснил Мариани.

Французская делегация пробудет на полуострове до 16 марта, планируется, что иностранцы примут участие в торжествах, посвященных воссоединению Крыма с Россией.