Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили под арестом

Продление ареста подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана до 22 мая признано законным.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении обвиняемому Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – огласил решение судья Мосгорсуда Юрий Пасюнин, передает ТАСС.

Защита просила освободить Уилана под залог, рассмотрение жалобы проходило в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле секретных материалов.

Директор по глобальной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в декабре. Он подозревается в сборе данных об одной из российских спецслужб.

Позднее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что следователи ФСБ подозревают американца в сборе секретной информации в пользу США.