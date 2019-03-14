Принесших в жертву верблюдов шаманов наказали

Шаманская организация «Вечно синее небо» была оштрафована за сожжение пяти верблюдов в Ангарске на 3 тыс. рублей Россельхознадзором.

«Мы должны были уведомить ветеринарную службу, что привезли верблюдов, те, в свою очередь, должны были взять анализы у животных и поставить их на карантинный учет», – передает «Коммерсант» слова главы организации, заместителя верховного шамана России Артура Цыбикова.

Цыбиков отметил, что штраф касался транспортировки животных. По его словам, если бы верблюдов привезли с целью разведения, штраф был бы выше. Он также сообщил, что дал обязательство Россельхознадзору согласовывать ввоз верблюдов.

Напомним, в Сети опубликовали шокировавшее россиян видео, на котором бурятские шаманы сжигают пять верблюдов ради «укрепления государства».

По факту случившегося была начата проверка. Однако полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с ритуальным сожжением верблюдов.