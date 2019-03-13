Киев заблокировал работу гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины фактически заблокировала ее работу в Минске, сообщило министерство иностранных дел ДНР.

«Официальный Киев продолжил блокировать работу в подгруппе по гуманитарным вопросам – большая часть заседания ушла на решение технических вопросов», – сообщил республиканский МИД, передает «Донецкое агентство новостей».

Заседание контактной группы и ее четырех рабочих групп проходит в Минске 13 марта.

Представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева ранее в среду сообщала, что Киев на заседании гуманитарной подгруппы представлен только экспертами, передает ТАСС.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила о предложении украинской стороны об обмене 19 украинцев на 25 россиян и помиловании 72 сторонников ЛНР и ДНР.