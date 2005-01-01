В Киеве заявили о готовности обменять 19 украинцев на 25 россиян

Украинские власти готовы в течение нескольких дней передать России 25 россиян и помиловать 72 сторонника ДНР и ЛНР в обмен на 19 украинцев, об этом заявила первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

«Мы настаиваем на разблокировании (процесса) освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных», – написала Геращенко в Facebook.

Ранее украинские власти предлагали провести обмен по формуле «72 на 19», в ЛНР на это сообщили, что нужно провести обмен по формуле «всех установленных на всех установленных», передает РИА «Новости».

Источник агентства в российской делегации в контактной группе заявил, что это предложение Киева носит популистский характер и является предвыборным информационным вбросом.

Прошлый обмен пленными в Донбассе прошел в декабре 2017 года.

Напомним, Геращенко в январе также предлагала обменять 25 россиян, осужденных на Украине, на украинцев, находящихся в тюрьмах России.