Киев заявил о готовности обменять 25 россиян на украинцев из российских тюрем

В Киеве заявили о готовности до конца января и начала февраля обменять 25 россиян, осужденных на Украине, на украинцев, находящихся в тюрьмах России.

«Мы готовы в конце января – начале февраля, в какую-либо определенную дату, передать России 25 их граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных Кремля», – написала в своем Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Она добавила, что Украина просит освободить 19 граждан страны, которые находятся в ЛНР и ДНР, в обмен на примерно 70 осужденных ополченцев, находящихся в украинских тюрьмах.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, можно ли считать арестованных в России после инцидента в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.