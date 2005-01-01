Газпром уведомил Болгарию о прекращении транзита газа через Украину

Болгария получила от «Газпром экспорта» письмо, в котором компания сообщает о планах прекратить транзит российского газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

«Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту с Украины в Турцию с января 2020 года», – заявила Петкова в интервью болгарскому каналу BTV.

Газ по Трансбалканскому коридору транзитом через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию, сообщает RNS.

В январе Газпром подал заявку на бронирование новых газотранспортных мощностей в Болгарии от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, строящихся компанией «Булгартрансгаз» в рамках расширения национальной газотранспортной сети.

В начале марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для продолжения ветки «Турецкого потока» по территории Болгарии София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии.