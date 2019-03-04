Медведев указал Болгарии на необходимость гарантий от ЕК по «Турецкому потоку»

Для продолжения ветки «Турецкого потока» по территории Болгарии София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с болгарским коллегой Бойко Борисовым.

«О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии, – я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет», – передает слова Медведева ТАСС.

Он выразил надежду на то, что в Софии это понимают и ведут работу. Вопрос также обсуждался на переговорах Медведева с Борисовым.

Ранее в понедельник в российском правительстве заявили, что ЕС должен предоставить заинтересованным в получении газа из России европейским странам твердые гарантии, что планы сооружения второй нитки «Турецкого потока» не будут нарушены решением Брюсселя.

В конце января сообщалось, что Газпром забронировал мощности в новой газотранспортной системе Болгарии, которая протянется от Турции до Сербии. Незадолго до этого «Булгартрансгаз» принял решение о строительстве нового газопровода от Турции до Сербии. Магистраль должна стать продолжением «Турецкого потока».