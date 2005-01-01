Россия потребовала от ЕС гарантии невмешательства в «Турецкий поток – 2»

Евросоюз должен предоставить заинтересованным в российском газе европейским странам твердые гарантии, что планы сооружения второй нитки «Турецкого потока» не будут нарушены политически мотивированным решением Брюсселя, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

«Гарантии, безусловно, нужны. При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии», – сказал Приходько, передает РИА «Новости».

По его словам, что «заинтересованные в российском газе страны-члены ЕС должны получить от Евросоюза твердые гарантии, что планы по сооружению второй нитки «Турецкого потока» не будут нарушены политически мотивированным решением Брюсселя». «Мы не хотим повторения истории с «Южным потоком», – добавил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что прорабатываются варианты продолжения газопровода «Турецкий поток» по суше.

«Турецкий поток» планируется запустить до конца 2019 года. Газопровод будет состоять из двух ниток, одна из которых предназначена для Турции, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В феврале стало известно, что в реализации проекта «Турецкий поток» захотела принять участие Греция.