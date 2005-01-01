Медведчук: вступления Украины в НАТО не будет

«Мы видим, что ориентация лишь на Европейский Союз погубила экономику и социальную сферу страны. Нам надо восстанавливать роль Украины как моста между Западом и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, один из неформальных лидеров оппозиции.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук выступил против идеи пересмотреть «Минские соглашения» и перейти от буксующего «Нормандского формата» к «Женевскому» с участием американцев, который появился в 2014 году.

«Для функционирования любого формата нужно согласие всех сторон. Например, против участия США в «Нормандском формате» изначально выступала и до сих пор выступает Германия, что неоднократно подчёркивалось её канцлером и дипломатами. Также против участия американцев в любом формате выступают в Донецке и Луганске», – сказал Медведчук.

По его словам, «привлечение американцев к переговорам является не просто глупостью, а абсурдом».

«Ни для кого не секрет, что США используют Украину в целом и Донбасс в частности как плацдарм для противостояния с Россией. Могут ли американцы быть конструктивными и полезными? Я считаю, что не могут. Более того, представитель Госдепартамента США Курт Волкер постоянно делает заявления, которые не добавляют позитива переговорному процессу», – говорит Медведчук.

Он также считает, что вступление Украины в НАТО не состоится, «потому что этого не допустит Россия». Также он считает нецелесообразным говорить о развитии экономики только за счет евроинтеграции.

«Мы видим, что ориентация лишь на Европейский Союз погубила экономику и социальную сферу страны. Нам надо восстанавливать роль Украины как моста между Западом и Россией, восстанавливать политические и экономические отношения с Москвой», – подытожил Медведчук.

Нынешние киевские власти раскручивают в отношении Медведчука сразу несколько уголовных дел. Они постоянно демонизируют политика и напоминают о том, что он приходится кумом президенту России Владимиру Путину (а также супруге премьер-министра Дмитрия Медведева Светлане), а сам Путин писал про него хвалебную статью. Полное интервью Медведчука газете ВЗГЛЯД было опубликовано во вторник.