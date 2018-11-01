Меркель поддержала идею постройки европейского авианосца

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца.

Предложение на этот счет Крамп-Карренбауэр сделала в феврале, когда говорила, что Франция и Германия уже работают вместе над будущим европейским боевым самолетом, пишет Associated Press.

По словам Меркель, «правильно и хорошо», что у Европы есть возможности для создания совместного авианосца. В то же время она призвала пока отдать предпочтение другим вопросам.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание Европейского совета безопасности.

В ноябре 2018 года Макрон заявлял, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы.