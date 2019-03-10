Глава Кубы обвинил США в атаке на венесуэльскую ГЭС

Инцидент на гидроэлектростанции в Венесуэле, оставивший большую часть страны без электричества, является атакой США, заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Империя США усиливает свою преступную и жестокую агрессию против Венесуэлы. Атака на энергетический сектор разоблачает ложь и цинизм якобы озабоченности гуманитарной ситуацией в стране. Мы осуждаем агрессию против родины [покойного президента Уго] Чавеса», – цитирует Twitter Диаса-Канеля ТАСС.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что власти прилагают огромные усилия, чтобы ликвидировать последствия инцидента, передает РИА «Новости».

Он предположил, что стабильное электроснабжение будет налажено в течение последующих нескольких часов.

Ранее в воскресенье Мадуро заявлял, что в стране есть внутренние силы, атакующие энергосистемы изнутри. Ранее он говорил, что американские власти обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг.