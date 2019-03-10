Малярный цех загорелся в Москве

Пожар начался в малярном цехе на 1-й Магистральной улице в Москве, присвоен второй ранг сложности, сообщили в экстренных службах.

«Пожару присвоен второй ранг сложности, его площадь – 2 тыс. кв. метров», – сказал источник ТАСС.

В то же время, отметил он, площадь обрушения здания превысила 1 тыс. кв. метров.

Источник добавил, что пожар может перейти на соседние здания, решается вопрос о применении авиации.

Ранее в воскресенье пожар произошел в здании Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве.