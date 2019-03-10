В Москве загорелся экспертно-криминалистический центр МВД

В здании Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве в центре столицы произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в подвале здания Экспертно-криминалистического центра московского ГУ МВД в 3-м Колобовском переулке», – передает слова источника ТАСС.

Отмечается, что на месте развернут пожарный штаб. Тушение осложнено наличием пустот в перекрытиях.

Позже источник сообщил, что пожар ликвидирован, его площадь составила 20 кв. метров.