Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Индонезии

В индонезийской провинции Западная Ява пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, сход с рельсов произошел в 10.30 (06.30 мск) в муниципалитете Богор, передает РИА «Новости».

«Некоторые очевидцы называют причиной инцидента обрушение столба линии электропередач, однако в настоящее время проводится расследование», – сказал представитель министерства транспорта Индонезии.

По его словам, поезд следовал из Джакарты в Богор.

В начале февраля в канадской провинции Британская Колумбия при сходе с рельсов товарного состава погибли три человека.

Напомним, 13 января под Иркутском с рельсов сошли 29 вагонов с углем.