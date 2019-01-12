Сошедших с рельсов под Иркутском вагонов оказалось 29

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что, по уточненным данным, на перегоне Делюр – Тыреть в Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем, в районе аварии движение по Транссибирской магистрали перекрыто в обе стороны.

По данным ведомства, на место происшествия уже прибыл первый восстановительный поезд со станции Зима, начались аварийные работы. Ожидается прибытие еще двух восстановительных поездов, передает ТАСС.

Согласно предварительным сведениям главка, в результате аварии повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

«По уточненной информации, на перегоне Делюр – Тыреть ВСЖД [Восточно-Сибирской железной дороги] в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженых углем вагонов», – говорится в сообщении регионального главка.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о 17 сошедших с рельсов вагонов.