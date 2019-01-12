В Иркутской области с рельсов сошли 17 вагонов с углем

На перегоне Делюр – Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава, перевозившего уголь, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В региональном главке МЧС уточнили, что сообщение от дежурного ВСЖД в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Иркутской области поступило 12 января, в 9.20, передает ТАСС.

Сход вагонов произошел на 4969 километре Восточно-Сибирской железной дороги перегона Делюр – Тыреть. В результате аварии никто не пострадал.

Всего в составе перевозившего уголь поезда было 67 вагонов.

На место происшествия направлены два восстановительных поезда, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и МЧС.

Напомним, в сентябре минувшего года в Иркутской области с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Тогда сход вагонов произошел на участке Слюдянка – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги.

Кроме того, 1 декабря 2018 года на границе Омской и Тюменской областей сошли с рельсов более 70 вагонов грузового поезда, в том числе несколько платформ с гусеничной военной техникой.

Помимо этого, 24 декабря в Краснодарском крае сошла с рельсов электричка.