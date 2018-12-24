Электричка сошла с рельсов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае электричка сошла с рельсов, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Жертв нет. По предварительной информации, пострадали три человека: с переломами доставлены в больницу. На движение поездов ситуация не влияет. Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда», – пояснили в компании, передает ТАСС.

Сход двух вагонов произошел вблизи железнодорожной станции Навагинская в Туапсинском районе, сказали в СКЖД. В пресс-службе отметили, что на момент аварии в поезде находилось 25 человек.

В региональном МЧС отметили, что причиной инцидента стал сход селя.

В декабре скоростной поезд в Анкаре сошел с рельсов, в результате аварии четверо погибли, 43 ранены.