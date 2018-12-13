Названы вероятные причины крушения поезда в Анкаре

Скоростной поезд в Анкаре сошел с рельсов из-за столкновения с электричкой или из-за обрушения пешеходного перехода.

Местные власти заявили, что причиной крушения поезда, следовавшего из Анкары в Конью, стало его столкновение с электричкой, передает РИА «Новости».

«Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях», – сообщили в минтрансе.

Ранее очевидцы говорили, что причиной могло стать обрушение пешеходного перехода.

Как сообщил губернатор, в результате аварии четыре человека погибли, 43 ранены.

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что дипмиссия проверяет, есть ли граждане России среди пострадавших.

Ранее в среду в Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов.