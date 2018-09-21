С рельсов в Иркутской области сошли 12 вагонов

На участке Слюдянка – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, сообщает РЖД.

Сход вагонов произошел в 9.43 по местному времени (4.43 мск). На место аварии выехали три восстановительных поезда, сообщается на сайте ВСЖД.

В результате схода вагонов пострадавших и угрозы экологии нет.

Инцидент, скорее всего, приведет к задержке пассажирских поездов.