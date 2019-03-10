Из квартиры рэпера Bahh Tee украли более 4 млн рублей

В субботу днем из московской квартиры рэпера Бахтияра Алиева (Bahh Tee) украли более 4 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Кража произошла днем 9 марта. Из квартиры было похищено 4,2 млн рублей», – передает ТАСС слова источника.

Квартира расположена на улице Веерной на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело.