Самоходку для ВДВ «Лотос» приспособили стрелять минами НАТО

Новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» станет для Воздушно-десантных войск (ВДВ) по своим возможностям мини-«Коалицией-СВ», сообщил заместитель генерального директора компании-разработчика ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Михаил Левшунов.

«У «Лотоса» полная автоматизация, цифровой борт, автоматический режим стрельбы, высокая точность попадания по координатам машины управления или с беспилотника. Это мини-«Коалиция» калибра 120 мм», – приводит его слова ТАСС.

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Левшунов сказал, что применяемый в «Лотосе» осколочно-фугасный боеприпас по эффективности сравним с существующими снарядами калибра 152 мм. Кроме того, у самоходки увеличена дальность стрельбы.

«И самое главное требование для ВДВ: он может стрелять натовскими минами калибра 120 мм. Плюс в «Лотосе» обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ», – отметил замглавы компании.

Полевые испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос» планируется завершить в 2019 году, отметил он. Сейчас самоходка находится в стадии сборки и подготовки к выходу на полевые испытания, уточнил Левшунов.

В начале января было впервые продемонстрировано фото новейшей самоходки для ВДВ «Лотос». Американский журнал The National Interest оценил достоинства российской новинки.