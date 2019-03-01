Анонсированы поставки в войска ЗРК С-500 и С-350

Начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров анонсировал поставки в войска новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-500 и С-350 «Витязь».

По словам генерала, в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская обл.) российские военные уже обучаются работе с комплексами С-500, передает ТАСС.

«Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», – сказал генерал изданию «Красная Звезда».

Он также сообщил, что в конце 2019 года ожидается поступление в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине первых комплексов средней дальности С-350 «Витязь».

В конце прошлого года в Минобороны назвали сроки начала поставок новейшего зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь» в ВКС России.

Газета ВЗГЛЯД также рассказывала о российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников.