Школьники из Калужской области украли с банковских карт сотни тысяч рублей

Два 14-летних школьника из Малоярославца Калужской области украли с банковских карт россиян почти 600 тыс. рублей, сообщает Следственный комитет Калужской области.

На счету одного из подростков 7 краж на сумму 40 тысяч рублей, второй ограбил одного человека на 550 тысяч, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что школьники действовали независимо друг от друга. Злоумышленники просматривали сайты с объявлениями о продаже личных вещей, связывались с их продавцами и предлагали оплатить товары безналичным переводом. Входя в доверие, подростки получали реквизиты банковских карт, входили в личные кабинеты их владельцев и переводили деньги на обезличенные карты. Потерпевшими оказались жители Калужской, Московской областей и Москвы.

Сейчас в отношении школьников возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Отмечается, что подозреваемые признались в хищениях, с них взята подписка о невыезде. Также сообщается, что с родителей подростков будет взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.