Путин прокомментировал создание рабочей группы по урегулированию сирийского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что рабочая группа начнет работу по нормализации ситуации в Сирии после полного уничтожения там терроризма.

Президент России подчеркнул, что новая структура будет собрана из представителей всех заинтересованных сторон, в том числе, оппозиционных сил Сирии и других стран ближневосточного региона, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в результате из Сирии будут выведены все иностранные войска и восстановлена сирийская государственность и территориальная целостность страны.

Ранее сообщалось о договоренности Путина и премьер-министра Израиля Нетаньяху по созданию рабочей группы с участием ряда стран для обсуждения вывода иностранных сил из Сирии.

По итогам встречи с Нетаньяху российский президент заявил о стабилизации ситуации в Сирии и скором подавлении терроризма.