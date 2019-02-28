Путин оценил сроки окончательной победы над терроризмом в Сирии

Окончательный разгром очагов терроризма в Сирии является вопросом ближайшего времени, заявил президент Владимир Путин.

«Ситуация стабилизировалась, существуют еще отдельные очаги сопротивления террористов, но они подавляются сейчас, я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно», – приводит его слова ТАСС.

Путин сказал, что сейчас работать нужно над идлибской зоной и нестабильной территорией по правом берегу Евфрата. «Мы вчера об этом с премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху] говорили», – добавил глава государства.

Ранее высокопоставленный источник в правительстве Израиля заявлял, что по итогам визита Биньямина Нетаньяху в Россию Москва и Тель-Авив договорились о создании рабочей группы с участием ряда стран для обсуждения вывода иностранных сил из Сирии.