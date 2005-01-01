Трамп пообещал «приличные новости» о конфликте Индии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп пообещал «достаточно приличные новости» насчет конфликта между Индией и Пакистаном.

По словам Трампа, США стали посредником между двумя конфликтующими сторонами. «Они шли на этот (конфликт), и мы предприняли попытку остановить их», – заявил Трамп, передает Reuters.

Эскалация конфликта между странами произошла после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане. В ответ пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя ядерными державами, и разбиралась в том, какую выгоду может извлечь Россия из этого конфликта.