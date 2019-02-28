Пакистан захотел активного участия США в урегулировании конфликта с Индией

Исламабад хотел бы более активного участия Вашингтона в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией, заявил посол исламской республики в Вашингтоне Асад Хан.

«Мы, конечно же, хотели бы видеть более активное вовлечение Соединенных Штатов», – цитирует дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в среду пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии (один упал в контролируемой Индией части спорного Кашмира, другой – на территории под контролем Пакистана).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конфликт между двумя ядерными державами Южной Азии грозит перейти в масштабное столкновение.

Эксперт клуба «Валдай», доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский рассказал газете ВЗГЛЯД о том, кто заинтересован в индо-пакистанском конфликте.