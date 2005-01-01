Заслуженный учитель России о драке третьеклассниц: Агрессия будет нарастать

«Беззаботное, счастливое детство — миф и сказки для непрофессионалов», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России, член корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург, комментируя драку между третьеклассницами, закончившуюся госпитализацией, а также вопрос детской преступности в целом, о росте которой сообщило МВД.

Педагог объяснил драку третьеклассниц тем фактом, что девочки намного истеричнее и агрессивнее мальчиков в принципе.

«Чтобы объединиться, надо найти врага. Это происходит и в детском саду, и в начальной школе, а поводом может быть что угодно, хоть пластинка на зубах. На зубах пластинка и все – пошли бить саблезубую», – пояснил Ямбург.

Ямбург подчеркнул, что здоровых детей в России рождается всего 13,5%, остальные же имеют довольно серьезные нарушения.

«Мы вытаскиваем 500-граммовых недоношенных детей, а на очереди 450-граммовые. Можно ожидать, что там будет и диабет, и проблемы с сетчаткой глаза, и синдром дефицита внимания. Это не трагедия, с этим можно работать, но для этого нужно иметь медико-социально-психологические службы, которые повсеместно сокращались», – заметил педагог.

На первом месте среди детских заболеваний, по словам Ямбурга, находятся психоневрологические расстройства.

«Мы исследовали детские сады, и я впервые увидел у детей трех-четырех лет страх войны. Мы доигрались: со своими телепередачами, со своими шутками, со своей ядерной пылью», – констатировал собеседник.

Также эксперт видит причину возрастающей агрессии в невротизме, навязываемым контентом.

«Общество невротичное. А у родителей-невротиков – дети-невротики, у родителей-психотиков – дети-психотики. А кто нынче не невротик при такой жизни?» – поинтересовался Ямбург.

«Посмотрите наши телешоу, особенно политические – взрослые орут и никто никого не слушает. Худшие образцы хамского поведения транслируются на телевидении», – констатировал Ямбург.

«И чего вы после этого хотите? Агрессия будет нарастать, она уже нарастает. Грустно, но ничего удивительного в этом нет», – заключил собеседник.

Напомним, несколько третьеклассниц из дорогомиловской школы были госпитализированы после конфликта. Ранее МВД констатировало рост подростковой жестокости.