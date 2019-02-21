МВД констатировало рост подростковой жестокости

В России серьезно выросла детская жестокость, при этом общее число преступлений среди подростков сократилось, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД полковник полиции Станислав Колесник.

«По общероссийской статистике, более 10 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается. При этом жестокость детей возрастает. Возрастает серьезно. Рост тяжких и особо тяжких преступлений за последний год составил 17%», – отметил Колесник, передает РИА «Новости».

Отметим, что за последние несколько месяцев в России произошло множество резонансных инцидентов, в которых проявлялась жестокость среди подростков.

В четверг подросток ударом сломал старшекласснице челюсть на перемене в Москве.

В Приморье родители школьников побили пятиклассника, который, по их мнению, избивал других детей, портил их имущество и ходил в школу с ножом.

В январе в поселке Абалаково под Красноярском подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания.

В 2018 году школьник из Улан-Удэ напал на учительницу и одноклассников в своем учебном заведении с топором.