Третьеклассницы попали в больницу после школьного конфликта в Москве

По разным данным, три или четыре школьницы с травмами были госпитализированы после конфликта в дорогомиловской школе.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Правоохранители проводят проверку.

По данным РЕН-ТВ, девочки учатся в третьем классе, У двух из них закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Выясняется в том числе, где в этот момент были педагоги.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после вечеринки в воронежской школе с подростками и взрослыми, на которой был избит один из учеников.