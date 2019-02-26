Вечеринка в воронежской школе закончилась уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вечеринки в воронежской школе с подростками и взрослыми, на которой был избит один из учеников.

Видеозапись с вечеринки в школе Воронежа разместили в соцсетях, она вызвала серьезный резонанс. Ролик опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

По данному факту начала проверку прокуратура, которая выявила, что мероприятие было организовано во время карантина по гриппу и ОРВИ подростками, школьники «организовали досуг и распитие спиртных напитков в спортивном зале образовательного учреждения», передает РИА «Новости».

«Установлено, что 17 февраля во внеурочное время, в период с 17 до 24 часов, в спортивный зал учебного заведения, в котором установлен пропускной режим, с согласия сторожа допущены посторонние несовершеннолетние и взрослые лица (всего более 25 человек), с целью проведения досуга и распития спиртных напитков», – отметило ведомство.

Надзорный орган пояснил, что на камеры видеонаблюдения попал момент драки восьмиклассника со взрослым, в результате которой школьник потерял сознание.

Прокуратура установила, что нарушения случились из-за «необеспечения надлежащего контроля за организацией контрольно-пропускного режима директором школы».

25 февраля ведомство внесло представление замглавы администрации Воронежа по социальной политике Надежде Савицкой об устранении нарушений законодательства и требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура отметила, что сторож учреждения уволился по собственному желанию.

«25 февраля 2019 года следственным отделом по Железнодорожному району Воронежа СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – сообщило ведомство.

По данным надзорного органа, похожие вечеринки с участием посторонних с согласия сторожа в школе проходили регулярно.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала, что в ночь на 15 февраля в здании школы с разрешения сторожа незаконно находилось более 10 посторонних лиц, которые пронесли с собой коробку с неизвестным содержимым», – отметило ведомство.

Просмотреть записи более раннего периода невозможно, так как, в нарушение закона, они хранились в школе менее 30 дней, пояснила прокуратура.