Песков дал оценку сообщениям о контрабанде запчастей для военной техники на Украину

Публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», – передает его слова ТАСС.

Однако он подчеркнул, что точной информацией об этом не владеет, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что оборот продукции двойного назначения в России находится под специальным контролем, который осуществляется для предотвращения «неконтролируемых передвижений этой продукции».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отстранил на время расследования от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также потребовал проверить данные журналистского расследования о контрабанде из России запчастей для военной техники оборонных предприятий Украины.