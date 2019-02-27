Путин утвердил сроки исполнения поручений по поддержке семей с детьми

Президент Владимир Путин дал поручения по внесению изменений в законы, касающиеся детских пособий и поддержки семей с детьми, они должны быть приняты до 25 марта.

Президент определил сроки исполнения поручений по дополнительным мерам поддержки в социальной сфере, которые он дал во время послания Федеральному собранию. Такой пункт содержится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию, который выложен на сайте Кремля.

В частности, до 25 марта кабмин должен обеспечить внесение изменений в законы, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов, отмечает ТАСС.

До 1 июля правительство должно будет обеспечить изменения в закон, чтобы сократить налоги на имущество физлиц в отношении жилых домов – на величину кадастровой стоимости 7 кв. м. или в отношении квартир – на величину кадастровой стоимости 5 кв. м. для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток.

В тот же срок правительство должно провести поправки в законодательство, чтобы земельный налог не рос более чем на 10% в год, а также чтобы предоставить право застройщикам уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые льготы обещал Путин семьям с детьми.