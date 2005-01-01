Какие новые льготы обещал Путин семьям с детьми?

Что делает государство, чтобы родители в России стали чуть счастливее?

Президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил целый ряд мер, призванных укрепить в стране семейные ценности, а также улучшить демографическую ситуацию. Конкретная задача – к началу 2024 года, то есть через пять лет, добиться возобновления естественного прироста населения. Какие же именно решения принял российский лидер?

В полтора раза больше семей получат дополнительные выплаты на ребёнка

По словам президента, важно, чтобы рождение детей не означало для семьи резкого снижения уровня благосостояния, чтобы их воспитание не было бы связано с риском бедности. Сейчас семьи уже получают пособия на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. При этом сумма выплаты в разных уголках страны - разная, она зависит от того, какой установлен прожиточный минимум на ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране - это более 11 тысяч рублей в месяц.

Напомним: такие выплаты получают все семьи, которые не считаются обеспеченными. Планка установлена в полтора прожиточных минимумов на человека. Кто зарабатывает меньше, имеет право на пособие.

Путин предложил с 1 января следующего года поднять этот потолок до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Теперь в круг тех, кто имеет право на дополнительные выплаты, попадет гораздо больше российских семей. (Имеются в виду семьи, в которых родился первый или уже второй ребёнок). Их число вырастет практически в полтора раза – до 70 процентов.

Удвоят пособия по уходу за детьми-инвалидами

«Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей», – заявил президент и предложил уже

с 1 июля этого года повысить его до 10 тысяч рублей.

«Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе», – подчеркнул Путин.

Введут поблажку при выплате ипотечного кредита для семей, где родился второй ребенок (или третий и так далее)

С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, уже и так действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Всё, что выше, за них банку платит государство. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей, посетовал президент и пояснил причину, почему семьи так неохотно берут ипотеку, - казалось бы, условия льготные.

«Сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита.

Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», –

сказал президент и добавил, что такая программа может охватить 600 тысяч семей.

Власти сами погасят часть ипотечного кредита за многодетную семью

Путин также предложил дополнительно меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета заплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей, если на семье висит ипотечный кредит. «При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года», – подчеркнул президент.

«Посмотрите, что у нас получится.

Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей.

Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», – пояснил Путин.

Чаще будут применять принцип «Больше детей – меньше налог»

Также президент предложил снизить налоговую нагрузку на семью по простому принципу: больше детей – меньше налог.

«Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка», – сказал Путин.

Что это означает на практике? Сейчас налогом не облагается минимум в 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то такой минимум поднимется - из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров.

Что касается земельных наделов, принадлежащих многодетным семьям, то предложено освободить от налога полностью 6 соток.

Таким образом, больше не надо будет платить налог владельцам наиболее распространённого по площади участка.

Чиновники должны стараться, чтобы матери и отцы стали бы просто счастливее

Глава государства призвал «стимулировать комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства».

Он напомнил, что в России уже решена проблема с детскими садами, обеспечена их практически повсеместная доступность. До конца 2021 года теперь нужно полностью решить и проблему с яслями. Для чего - создать не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.

«Что хотел бы подчеркнуть. Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть исчерпывающим, он именно первоочередной. С учётом сложностей демографического вызова, с которым сталкивается Россия, будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении», – резюмировал президент.