Какие новые льготы обещал Путин семьям с детьми?

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...

Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
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          Какие новые льготы обещал Путин семьям с детьми?

          Что делает государство, чтобы родители в России стали чуть счастливее?

          		   23 февраля 2019, 14:45
          Текст: Алексей Нечаев

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          Президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил целый ряд мер, призванных укрепить в стране семейные ценности, а также улучшить демографическую ситуацию. Конкретная задача – к началу 2024 года, то есть через пять лет, добиться возобновления естественного прироста населения. Какие же именно решения принял российский лидер?

          В полтора раза больше семей получат дополнительные выплаты на ребёнка

          По словам президента, важно, чтобы рождение детей не означало для семьи резкого снижения уровня благосостояния, чтобы их воспитание не было бы связано с риском бедности. Сейчас семьи уже получают пособия на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. При этом сумма выплаты в разных уголках страны - разная, она зависит от того, какой установлен прожиточный минимум на ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране - это более 11 тысяч рублей в месяц.

          Напомним: такие выплаты получают все семьи, которые не считаются обеспеченными. Планка установлена в полтора прожиточных минимумов на человека. Кто зарабатывает меньше, имеет право на пособие.

          Путин предложил с 1 января следующего года поднять этот потолок до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Теперь в круг тех, кто имеет право на дополнительные выплаты, попадет гораздо больше российских семей. (Имеются в виду семьи, в которых родился первый или уже второй ребёнок). Их число вырастет практически в полтора раза – до 70 процентов.

          Удвоят пособия по уходу за детьми-инвалидами  

          «Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей», – заявил президент и предложил уже

          с 1 июля этого года повысить его до 10 тысяч рублей.

          «Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе», – подчеркнул Путин.

          Введут поблажку при выплате ипотечного кредита для семей, где родился второй ребенок (или третий и так далее)

          С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, уже и так действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Всё, что выше, за них банку платит государство. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей, посетовал президент и пояснил причину, почему семьи так неохотно берут ипотеку, - казалось бы, условия льготные.

          «Сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита.

          Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», –

          сказал президент и добавил, что такая программа может охватить 600 тысяч семей.

          Власти сами погасят часть ипотечного кредита за многодетную семью

          Путин также предложил дополнительно меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета заплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей, если на семье висит ипотечный кредит. «При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года», – подчеркнул президент.

          «Посмотрите, что у нас получится. 

          Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей.

          Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», – пояснил Путин.

          Чаще будут применять принцип «Больше детей – меньше налог»

          Также президент предложил снизить налоговую нагрузку на семью по простому принципу: больше детей – меньше налог.

          «Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка», – сказал Путин.

          Что это означает на практике? Сейчас налогом не облагается минимум в 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то такой минимум поднимется - из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров.

          Что касается земельных наделов, принадлежащих многодетным семьям, то предложено освободить от налога полностью 6 соток.

          Таким образом, больше не надо будет платить налог владельцам наиболее распространённого по площади участка.

          Чиновники должны стараться, чтобы матери и отцы стали бы просто счастливее

          Глава государства призвал «стимулировать комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства».

          Он напомнил, что в России уже решена проблема с детскими садами, обеспечена их практически повсеместная доступность. До конца 2021 года теперь нужно полностью решить и проблему с яслями. Для чего - создать не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.

          «Что хотел бы подчеркнуть. Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть исчерпывающим, он именно первоочередной. С учётом сложностей демографического вызова, с которым сталкивается Россия, будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении», – резюмировал президент.


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